В Ярославской области объединили водоканалы

Государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал» присоединили к ГП ЯО «Северный водоканал». Соответствующие данные зафиксированы в kartoteka.ru.

Напомним, «Южный водоканал» был создан на базе МУП «Ростовская энергетическая компания», а «Северный водоканал» — на базе рыбинского МУП «Водоканал».

Теперь «Северный водоканал» называется ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» (Яроблводоканал), в который и входит «Южный водоканал». Руководителем предприятия остается прежний глава «Северного водоканала» Дмитрий Зверев.

Алла Чижова