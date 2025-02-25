Суд продлил арест замначальника метро Москвы Дощатова

Мосгорсуд продлил до 23 марта арест первого замначальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки. Суд отклонил жалобу его адвоката, настаивавшего на отсутствии оснований для продления «столь суровой меры пресечения при возможности его нахождения под домашним арестом», передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дощатов

Фото: Мосгорсуд Дмитрий Дощатов

Фото: Мосгорсуд

По делу проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и его заместитель Ян Талипов — за мошенничество. Их всех также оставили в СИЗО.

Господина Дощатова арестовали в октябре 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. По версии следствия, господа Волынский и Васильев поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию. СКР утверждает, что фигурантами похищено более 2 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Полные аресты за полушпалы».