Суд продлил арест замначальника метро Москвы Дощатова
Мосгорсуд продлил до 23 марта арест первого замначальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки. Суд отклонил жалобу его адвоката, настаивавшего на отсутствии оснований для продления «столь суровой меры пресечения при возможности его нахождения под домашним арестом», передает «РИА Новости».
Дмитрий Дощатов
Фото: Мосгорсуд
По делу проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и его заместитель Ян Талипов — за мошенничество. Их всех также оставили в СИЗО.
Господина Дощатова арестовали в октябре 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. По версии следствия, господа Волынский и Васильев поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию. СКР утверждает, что фигурантами похищено более 2 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Полные аресты за полушпалы».