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Полный привод за полушпалы

Первого заместителя начальника метрополитена арестовали за взятку внедорожником

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова. Он обвиняется в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метрополитена и реконструкции старых. Вместе с обвиняемым Дощатовым задержаны бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, которые поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию. По версии следствия, фигурантами похищено около 2 млрд руб.

Дмитрий Дощатов арестован за взятку

Дмитрий Дощатов арестован за взятку

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Дмитрий Дощатов арестован за взятку

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный райсуд Москвы по ходатайству ГСУ СКР арестовал первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова. Он обвиняется в получении взятки в виде иномарки за принятие некачественных полушпал, использовавшихся при строительстве новых веток столичного метрополитена и реконструкции старых. Вместе с обвиняемым Дощатовым задержаны бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, которые поставляли не соответствующую условиям контракта продукцию. По версии следствия, фигурантами похищено около 2 млрд руб.

Первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Дощатов, бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев были задержаны в минувшую среду в рамках возбужденного накануне ГСУ СКР уголовного дела об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). В четверг поздно вечером всех троих фигурантов доставили в Басманный суд, где им были избраны меры пресечения.

Уголовные дела вокруг «Московского метрополитена»

История вопроса

В декабре 2010 года проверка Генпрокуратуры установила, что начальник «Московского метрополитена» Дмитрий Гаев незаконно присвоил 112 млн руб. в виде лицензионных отчислений. 7 февраля 2011 года он ушел в отставку, а в марте против него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. В марте 2012 года дело было прекращено «за отсутствием состава преступления», но в апреле Генпрокуратура отменила это решение. Господин Гаев в это время находился на лечении в Швейцарии, где 27 октября 2012 года умер от рака.

В июне 2014 года был задержан начальник дистанции видеонаблюдения службы связи «Московского метрополитена» Руслан Найко. По данным следствия, он получил 500 тыс. руб. от ОАО «М-автоматика» за подписание актов приема-сдачи работ по установке камер видеонаблюдения. В сентябре 2015 года Пресненский райсуд Москвы приговорил его к двум годам условно и штрафу в 5 млн руб.

В апреле 2015 года при получении взятки в 5 млн руб. был задержан начальник управления строительства компании «Мосинжпроект» Андрей Архангельский. По данным следствия, он получил деньги от фирмы-подрядчика за подписание акта приемки и сдачи работ на станции метро «Котельники». В декабре 2015 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам и штрафу в 50 млн руб.

В январе 2018 года в Москве была задержана экс-гендиректор ООО «Авто селл» Гюля Коган, компания которой была генеральным рекламным подрядчиком столичного метро. В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к трем годам условно по делу о хищении у метрополитена свыше 850 млн руб.

В октябре 2022 года Пресненский райсуд Москвы приговорил к условным срокам экс-сотрудников «Московского метрополитена» Николая Мельникова и Виталия Соколова, а также бывшего замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолия Круглова. Они обвинялись в коммерческом подкупе при монтаже контактного рельса на путях перегона «Парк Победы»—«Славянский бульвар», где в 2014 году произошло крушение поезда, повлекшее гибель 24 человек.

Речь в материалах расследования идет о криминальном сговоре господина Дощатова с коммерсантами Волынским и Васильевым. Их причастность к хищению бюджетных средств, выделенных департаментом строительства Москвы на строительство новых веток столичной подземки и модернизацию старых, удалось задокументировать сотрудникам ГУЭБиПК МВД. В 2021–2024 годах АО «ВО "Технопромимпорт"» заключило с АО «Мосинжпроект» договор на 3 млрд руб. на поставку столичной подземке железобетонных полушпал. За счет особой конструкции они способны поглощать шум и вибрацию во время движения состава. Срок службы новых шпал 40 лет.

По версии следствия, имея преступный умысел на хищение выделенных на эти цели денег, господа Волынский и Васильев решили найти самого дешевого производителя полушпал за границей, притом что подобную продукцию производят и в России, и в Москве в частности. Сначала они попытались разместить заказ у крупного производителя бетонных конструкций в Белоруссии. Однако завод за этот заказ не взялся, заявив, что не сможет обеспечить нужное качество специфической продукции. В итоге представители АО «ВО "Технопромимпорт"» уговорили взяться за реализацию другое небольшое предприятие в той же Белоруссии.

За счет завышения стоимости полушпал, а также замены оригинальной продукции фальсификатом, не отвечающим, как уже установила экспертиза, техническим условиям, злоумышленникам, по версии правоохранителей, удалось похитить около 2 млрд руб., которые они вывели за границу, переводя в том числе в криптовалюту.

Как следует из материалов дела, проблем с приемкой этого товара в Москве не возникало благодаря Дмитрию Дощатову, сообщившему в АО «Мосинжпроект» об отсутствии у ГУП «Московский метрополитен» каких-либо претензий к поставщику полушпал. За то, что он закрыл глаза на сомнительное качество товара и якобы недостающее количество, в 2023 году первый заместитель руководителя столичной подземки получил от Александра Волынского, как говорится в деле, взятку в виде автомобиля Toyota RAV4. Последнему следствие помимо мошенничества инкриминировало еще и дачу взятки.

По данным “Ъ”, в пятницу следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения еще одному участнику аферы, Яне Талиповой, являющейся заместителем Александра Васильева.

Олег Рубникович

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