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СТД «Петрович» увеличил выручку за 2024 год до рекордных 181 млрд рублей

По итогам прошлого года выручка ГК «Петрович» составила 181 млрд рублей с НДС, а общий объем оборота товаров (GMV) достиг 190,1 млрд руб. Данные цифры выше показателей, продемонстрированных годом ранее, на 17% и 18% соответственно, сообщили «Ъ-СПб» по итогам подведения финансовой отчетности в СТД «Петрович». В свою очередь, среднегодовой темп роста (CAGR) за 2020-2024 годы остановился на отметке 19%, отметили в пресс-службе строительного торгового дома.

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

При этом, как пояснили в компании, доля дистантных продаж в оптовом и розничном каналах (сайт, контакт-центр) в 2024 году составила 50% — за этот период клиенты СТД оформили 3,7 млн заказов онлайн, а сама компания совершила 3,6 млн доставок стройматериалов.

Основными клиентами «Петровича» продолжают оставаться розничные покупатели (B2C), а также прорабы и корпоративные клиенты (B2B). Доля B2B-продаж в структуре выручки компании достигла 45%. В портфеле оптового подразделения значится более 3,5 тыс. крупных объектов жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства, уточнили в компании.

В настоящий момент в управлении ГК «Петрович» находится 43 торговых точек на Северо-Западе и в ЦФО: 21 строительный торговый центр общей площадью инфраструктуры 758,9 тыс. кв. м и 22 магазина «Петрович.Рядом». Также под управлением компании — собственная металлобаза, производственные площадки и распределительные центры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ритейлер «О’Кей» заявил об увеличении выручки в 2024 году на 5,5% — до 217,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик

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