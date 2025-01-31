Ритейлер «О’Кей» увеличил выручку на 5,5% в 2024 году

Отечественный ретейлер «О’Кей» в минувшем году увеличил выручку на 5,5% в 2024 году — до 217,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В частности, гипермаркеты с одноименном названием принесли 144,7 млрд рублей (2%), продажи дискаунтеров «Да!» — до 72,3 млрд рублей (13,3%).

Чистая розничная выручка группы за четвертый квартал возросла до 61,5 млрд рублей (5%), гипермаркетов — до 42,1 млрд рублей (2,9%), дискаунтеров — до 19,4 млрд рублей (10,9%).

По состоянию на конец 2024 года группа управляла 301 магазином в России — 224 дискаунтерами «Да!» и 77 гипермаркетами «О’Кей». Общая торговая площадь компании составила 663,5 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце 2024 года депозитарные расписки ретейлера подорожали более чем на 20%. Подробнее читайте в материале «"О'Кей" подкладывает бумагу».