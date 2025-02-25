Макрон: можно забрать дивиденды от замороженных активов РФ, но не сами активы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные в странах Запада российские активы невозможно, поскольку это противоречит международному праву. При этом, отметил он, использовать дивиденды от них допустимо.

«Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы. Это противоречит международному праву, а мы хотим его соблюдать»,— заявил господин Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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