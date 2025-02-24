Путин: Зеленский мешает Трампу добиться мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира, которого добиваться власти РФ и США. По его словам, господин Трамп призывает власти Украины провести президентские выборы и таким образом оздоровить ситуацию, сохранить украинскую государственность.

«Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее. А действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели»,— сказал господин Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по «РИА Новости»).

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