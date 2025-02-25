Квест СБУ закончился поджогом

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела пятерых молодых людей, обвиняемых в поджоге в апреле 2024 года пожарного вертолета Ка-32 и релейного шкафа у железной дороги. Большинство фигурантов признали вину в диверсии и теракте, которые им заказал и оплатил куратор из СБУ. Лишь одна девушка-обвиняемая считает, что это был своеобразный квест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед военным судом предстали Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Роман Яковец и Анастасия Молчалина, которые обвиняются в совершении диверсии (ст. 281 УК РФ) и теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Из выступления прокурора можно было понять, что организатором преступной группы выступил уроженец Новосибирска 21-летний Хамидуллин. После начала СВО в феврале 2022 года он стал активно общаться в интернете с лицами, выступающими против российских властей. А вскоре познакомился в чате одного из телеграм-каналов с человеком, связанным с СБУ, который предложил ему сколотить группу из таких же антироссийски настроенных граждан, чтобы совершать диверсии и теракты. За каждую акцию, по версии следствия, украинский куратор предлагал от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей. Нуждавшийся в деньгах Станислав Хамидуллин согласился на такое сотрудничество, приступив к активному поиску сторонников. Их он нашел в ходе переписки в интернете и среди своих знакомых. В результате к концу 2023 года Хамидуллину удалось вовлечь в группу трех парней, приехавших в Москву из Сибири, и уроженку Норильска Молчалину, которая, по ее словам, воспринимала происходящее как некий квест или приключение.

Из оглашенного в суде обвинения следовало, что украинские кураторы предложили подсудимым совершить поджог релейного шкафа на перегоне железной дороги Одинцово—Голицыно Белорусского направления. По некоторым данным, за это преступление фигуранты получили несколько десятков тысяч рублей. Возможно, были и другие поджоги. Во всяком случае, ранее судимый Роман Яковец незадолго до совершения теракта на вертолетной стоянке хвастался в одном из телеграм-каналов, что вместе с приятелями «бабками полы вытирает». При этом он показывал на видео разбросанные по полу пятитысячные купюры. За поджог вертолета на стоянке «Северная» в аэропорту Остафьево кураторы пообещали им уже 3 млн руб. Для начала они перевели на карту Станислава Хамидуллина 10 тыс. руб., на которые злоумышленники приобрели розжиг, бензин, кусачки и лимонад, в бутылки из-под которого потом разливали горючую жидкость. В ночь на 26 апреля 2024 года они пробрались на территорию аэропорта, где подожгли зачехленный брезентом пожарный вертолет, который полностью сгорел.

Западным межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело о теракте. По найденным на месте происшествия вещам, в том числе сумкам со сменной обувью и перчаткам, сыщикам удалось вычислить подозреваемых, которые вскоре были задержаны. 30 апреля все пятеро по решению суда были отправлены под стражу. В ходе следствия и суда Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков и Роман Яковец полностью признали вину только в поджоге релейного шкафа и частично теракте, сообщив, что свою версию изложат во время допроса и последующих прений сторон. Зато их подруга Молчалина полностью отрицала свою причастность к преступлениям террористической направленности.

В случае признания вины фигурантам грозят двадцатилетние сроки.

Алексей Соковнин