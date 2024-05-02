Молодежь загорелась авиацией

Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 27 июня пятерых фигурантов уголовного дела о теракте, совершенном в подмосковном аэропорту Остафьево в ночь на 26 апреля этого года. По версии следствия, злоумышленники из разных российских городов собрались вместе, чтобы сжечь вертолет Ка-32, за что им украинскими спецслужбами было обещано $20 тыс. Вину все арестованные уже признали полностью, заодно рассказав, что до этого они успели поджечь релейный шкаф на железной дороге в Подмосковье. Ущерб, причиненный владельцу вертолета — ГКУ «Московский авиационный центр», следствие оценивает почти в 700 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Хамидулин, по версии следствия, организовал теракт, Роман Яковец занимался вопросами маскировки, а Даниил Ямсков (слева направо) снимал поджог на видео

Фото: Дорогомиловский районный суд города Москвы Станислав Хамидулин, по версии следствия, организовал теракт, Роман Яковец занимался вопросами маскировки, а Даниил Ямсков (слева направо) снимал поджог на видео

Фото: Дорогомиловский районный суд города Москвы

Первое сообщение о возгорании на вертолете, находившемся на стоянке «Северная» международного аэропорта Остафьево, расположенного в Новомосковском административном округе Москвы (обслуживает самолеты бизнес-авиации, использует аэродром совместного базирования, находящийся в ведении Минобороны РФ), поступило в дежурную часть линейного управления полиции около четырех часов утра 26 апреля от диспетчера спасательной службы аэропорта.

Как выяснилось, горел поисково-спасательный вертолет Ка-32, принадлежащий ГКУ «Московский авиационный центр». На место ЧП вслед за пожарными прибыли оперативные сотрудники ФСБ и уголовного розыска. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили несколько битых стеклянных и пластиковых бутылок, которые могли быть использованы для «коктейля Молотова», а также монтировку, перчатки, сумку с обувью и куски проволоки. Версия с поджогом сразу стала приоритетной.

По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Оставленные на месте преступления улики, а также проведенные специальные технические мероприятия позволили сыщикам буквально за считаные часы определить подозреваемых и вскоре задержать их.

Ими оказались 21-летний Никита Булгаков из Новосибирской области, 22-летний Станислав Хамидулин из Новосибирска, 20-летняя студентка юрфака Анастасия Мочалина из Норильска, ее 21-летний земляк Даниил Ямсков и 21-летний житель Ростовской области Роман Яковец. Все фигуранты были задержаны на съемной квартире на Кронштадтском бульваре в Москве. На допросе у следователя они отпираться не стали и признали, что поджог вертолета совершили они, причем по заказу с украинской стороны.

Организатором преступления, по версии следствия, был Станислав Хамидулин, который через интернет по собственной инициативе вышел на представителей украинских спецслужб с целью совершения по их заказу диверсий на территории РФ за денежное вознаграждение. После этого он, говорится в деле, в соцсетях подобрал сообщников. Как было установлено в ходе расследования, через мессенджеры Хамидулин договорился с заказчиками об оплате будущих террористических акций в биткойнах путем перечисления на зарегистрированный на его имя криптовалютный кошелек.

Перед поджогом вертолета в Остафьево, по данным следствия, между участниками преступной группы были распределены роли. Так, на Ямскова, говорится в деле, была возложена задача видеофиксации преступления для последующего отчета перед заказчиком. Яковцу было поручено заниматься вопросами маскировочной одежды для членов группировки. Булгакову, по предварительным данным, была отведена роль основного поджигателя вертолета, за ним остался и подбор воспламеняющихся жидкостей. Будущий юрист Мочалина должна была обеспечить своевременный вызов такси как для доставки злоумышленников на место совершения преступления, так и для возвращения оттуда.

Поджечь вертолет в международном аэропорту украинские спецслужбы, судя по показаниям задержанных, приказали за несколько дней до теракта.

За выполнение этого задания Хамидулину было обещано $20 тыс. При этом он успел получить аванс в размере 10 тыс. руб. В итоге в ночь на 26 апреля подельники на такси приехали к аэропорту, остановив машину за пару кварталов от него, а затем пешком добрались до своей цели. Уже возле вертолета Хамидулин достал из своей сумки бутылки с зажигательной смесью и раздал их Яковцу и Булгакову. Яковец облил вертолет со стороны топливного бака, а Булгаков, проникнув в салон вертолета, обильно стал поливать его изнутри. Ямсков при этом не отходил от своих сообщников, снимая все их действия на свой смартфон. Как только вертолет загорелся, Анастасия Мочалина, по данным следствия, вызвала в заранее намеченное место такси, на котором диверсанты тут же скрылись с места преступления.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что это не первое преступление, совершенное задержанными. 22 апреля Хамидулин вместе с Булгаковым, Яковцом и Ямсковым, по их собственным словам, подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне между Одинцово и Голицыно в Подмосковье.

По ходатайству следствия Дорогомиловский суд Москвы избрал Хамидулину, Ямскову, Булгакову, Мочалиной и Яковцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 29 дней — до 27 июня этого года.

Юрий Сенаторов