Канада ввела санкции против Познера, Цивилева и ВКС России

Власти Канады вслед за ЕС и Великобританией расширили санкционный список против России. Под ограничения попали в том числе телеведущий Владимир Познер и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Всего в список были внесены 44 юрлица и 33 физлица, следует из документа. Рестрикции также затронули 109 судов, которые, как утверждают канадские власти, участвовали в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды.

Среди прочего в санкционный список внесены министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель министра обороны России Анна Цивилева и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Под ограничения попали Воздушно-космические силы России и Войска радиационной, химической и биологической защиты. Также санкции объявлены в отношении фонда имени Ахмата-Хаджи-Кадырова и детского международного лагеря «Артек».

В заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится, что санкции введены с целью «сохранить давление на Россию». В список вошли лица и организации, «оказывающие поддержку военно-промышленной базе Кремля».

В понедельник ЕС ввел 16-й пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине. В перечень вошли 35 организаций и 48 физических лиц. Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на 107 позиций.

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