Вокзалами Петербурга в январе 2025 года воспользовались 2,7 млн пассажиров

По итогам января текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности 2,7 млн пассажиров. Из них 844,7 тыс. человек путешествовали поездами дальнего следования, а 1,9 млн — пригородными электричками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, лидером по пассажиропотоку за январь 2025 года стал Московский вокзал, обслуживший 952,9 тыс. пассажиров. Далее расположились: Балтийский вокзал — 651,9 тыс., Финляндский — 593 тыс., Витебский — 365,2 тыс. и Ладожский вокзал — 194,1 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам января 2025 года поездки на Октябрьской железной дороге совершили в общей сложности 13,7 млн пассажиров — на 6,7% больше показателя первого месяца предыдущего года.

Андрей Цедрик