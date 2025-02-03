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Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 6,7%

По итогам января 2025 года поездки на Октябрьской железной дороге совершили в общей сложности 13,7 млн пассажиров — на 6,7% больше показателя первого месяца предыдущего года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили 3 февраля в пресс-службе ОЖД, 12 млн пассажиров в январе текущего года воспользовались пригородными электричками (+6,8%), а 1,7 млн — поездами дальнего следования (+5,9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда перевезли по ОЖД 66,3 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев.

Андрей Цедрик

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