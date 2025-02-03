Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 6,7%
По итогам января 2025 года поездки на Октябрьской железной дороге совершили в общей сложности 13,7 млн пассажиров — на 6,7% больше показателя первого месяца предыдущего года.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщили 3 февраля в пресс-службе ОЖД, 12 млн пассажиров в январе текущего года воспользовались пригородными электричками (+6,8%), а 1,7 млн — поездами дальнего следования (+5,9%).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда перевезли по ОЖД 66,3 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев.