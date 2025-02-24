Куйвашев и Кранкевич открыли в Минске центр дочернего предприятия УОМЗ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич открыли инжиниринговый центр на базе «Швабе-Минск» — дочернего предприятия Уральского оптико-механического завода им. Яламова (УОМЗ), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Центр обеспечит полный цикл производства продукции из композитных материалов для нужд оптического приборостроения, радиосвязи, космоса и малой авиации.

Специалисты будут использовать метод вакуумной инфузии и RTM-технологию для производства деталей сложной геометрии. В марте центр выпустит первую партию новых деталей, которые будут реализовываться как в интересах холдинга, так и других российских и белорусских промышленных компаний.

Дочернее предприятие УОМЗа (входит в «Швабе» госкорпорации «Ростех») работает в Минске с 2004 года.

В ходе визита в Беларусь Евгений Куйвашев заявил о заинтересованности в партнерстве по созданию производства препаратов крови на Урале и расширении поставок медтехники УОМЗ в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с губернатором Свердловской области сотрудничество в транспортной сфере — в автомобилестроении, авиастроении, строительстве метро, поставках трамваев в область. Он выразил готовность проектировать и заниматься строительством метрополитена в Екатеринбурге.

Напомним, делегация из представителей правительства и предприятий Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Беларусь для участия в шестом заседании Совета делового сотрудничества.

Полина Щуцкая