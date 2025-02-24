Евгений Куйвашев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели рабочую встречу в Минске, на которой обсудили ключевые направления сотрудничества, передает Telegram-канал «Пул Первого». До этого последняя встреча Евгения Куйвашева и Александра Лукашенко произошла в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев и Александр Лукашенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев и Александр Лукашенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Поприветствовав Евгения Куйвашева, президент назвал его «легендарным» губернатором и сообщил, что был знаком со всеми главами Свердловской области. На встрече губернатор и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в транспортной сфере — в автомобилестроении, авиастроении, строительстве метро, поставках трамваев и другого транспорта в Свердловскую область. «Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас»,— сказал глава Беларуси и добавил, что страна готова помогать с заменой трамвайного парка. Согласно данным департамента информационной политики, по словам Евгения Куйвашева, сейчас уральские и свердловские метростроители изучают друг у друга опыт, по проекту строительства метро в Екатеринбурге идет предварительная работа.

Евгений Куйвашев рассказал об открытии центра «Швабе» в Минске. «В Беларуси сейчас создается авиационный кластер, и у нас развивается авиационная промышленность. Создание этого инжинирингового центра поможет в сложении компетенций, которые уже есть, они будут разработаны в Минске и применены в том числе в авиационном строительстве в Беларуси. Безусловно, эти вещи мы будем применять и у нас»,— рассказал глава региона.

Президент также отметил, что Беларусь всегда принимает участие в промышленной выставке «Иннопром», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, и рассказал о торговле между Свердловской областью и Беларусью. «На сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти $1 млрд. Хотя кто тут точно посчитает... Движение товаров между Россией и Беларусью такое, что сложно подсчитать. Ваша область всегда была и останется крепко промышленной областью, хотя и сельское хозяйство вы подтянули»,— сказал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее делегация Свердловской области прибыла в Беларусь для участия в шестом заседании Совета делового сотрудничества и проведения переговоров для расширения торгово-экономических и гуманитарных связей.

Ирина Пичурина