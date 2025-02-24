Делегация Свердловской области прибыла в Беларусь

Представители правительства и предприятий Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Беларусь для участия в шестом заседании Совета делового сотрудничества и проведения переговоров для расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа делегации Свердловской области в Беларуси

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Работа делегации Свердловской области в Беларуси

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Из региона приехали свердловские отраслевые министры, главы компаний, руководители вузов и научных организаций. Во время рабочей поездки господин Куйвашев уже встретился с послом России в Беларуси Борисом Грызловым, с которым обсудил планы уральской делегации по работе в Минске и Бресте в ближайшие дни.

Также делегаты в Беларуси дадут старт работе выставки копий архивных документов «Сквозь плен» из фондов Госархива Свердловской области. Кроме того, в Свердловской области идет подготовка к Дням Минска — столицы Беларуси, которые пройдут в Екатеринбурге в марте в рамках гуманитарного взаимодействия.

Как передает близкий к правительству региона Telegram-канал «Не для протокола», Евгений Куйвашев встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко, а также поучаствует в открытии инжинирингового центра ООО «Швабе» — дочернего предприятия Уральского оптико-механического завода. Кроме того, делегации Свердловской области был подарен хрустальный сервиз.

Напомним, в прошлом году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали дорожную карту о проведении около 50 совместных мероприятий между двумя городами, в рамках которых будет произведен обмен межмуниципальным опытом в сферах культуры, образования, торговли и туризма.

Ирина Пичурина