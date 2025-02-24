Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на консульство РФ в Марселе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать расследование взрыва на территории российского консульства в Марселе. Уголовное дело будет возбуждено по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Взрыв прогремел сегодня, 24 февраля. По данным ТАСС, на территорию генконсульства России в Марселе бросили три пол-литровые пластиковые бутылки, две из которых взорвались. Эксперты выясняют, что за жидкость была в бутылках.

Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала усилить безопасность российского диппредставительства. Аналогичное требование выдвинул Кремль. Издание Le Parisien сообщило, что прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами». В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал, само здание диппредставительства не повреждено. МИД Франции, комментируя произошедшее, заявил, что осуждает «любые посягательства на безопасность дипломатических представительств».