Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной и странами Европы резолюцию. Документ приурочен к третьей годовщине начала российской военной операции. За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались.

В тексте резолюции, которую Киев подготовил в соавторстве с более чем 50-ю странами, говорится о необходимости «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска с Украины и прекратить боевые действия. Кроме того, авторы документа подтверждают «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ».

США предложили альтернативный вариант документа. В нем было указано, что главной целью ООН остается поддержание мира и безопасности. Генассамблея ООН приняла предложенную США резолюцию по Украине, включив в нее ряд поправок европейских стран. При этом ГА ООН отклонила российскую поправку к американскому проекту резолюции. Москва предлагала после слов «незамедлительно прекратить конфликт» добавить «в том числе путем устранения его коренных причин».

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