США отказались от соавторства резолюции ООН по Украине

США не вошли в число соавторов проекта резолюции Генасcамблеи ООН в поддержку Украины, который подготовили европейские страны, передает Reuters со ссылкой на документ. Агентство уточняет, что Соединенные Штаты предложили альтернативный вариант документа.

В тексте резолюции, которую предлагает ЕС, говорится о необходимости прекратить конфликт на Украине в 2025 году и усилить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации. Там также повторяются пункты из резолюций, принятых в прошлые годы: российская армия должна вывести войска и прекратить боевые действия.

Проект резолюции США состоит из трех абзацев. В документе указано, что главной целью ООН остается поддержание мира и безопасности, мирное урегулирование споров. В резолюции также говорится о погибших в результате боевых действий и звучит призыв к скорейшему прекращению конфликта на Украине.

Reuters отмечает, что Россия предложила поправку к резолюции, подготовленной США. «Генассамблея ООН призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией»,— сказано в документе с учетом правки. Пока неизвестно, когда Вашингтон внесет резолюцию на голосование.

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