ЕС ограничил полеты иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы внутри России

Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России. Он предполагает запрет на полеты на территорию ЕС авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри России. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского совета.

Ограничения также распространяются на компании, поставляющие России самолеты, а также другие авиационные товары и технологии.

16-й пакет санкций ЕС против России приурочен к третьей годовщине боевых действий на Украине. В перечень, в частности, вошли порт Новороссийска и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex. Также Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц.

В октябре 2024 года Минтранс России сообщил, что ведет переговоры с дружественными странами, включая Казахстан, о возможности для иностранных авиакомпаний выполнять рейсы внутри России. Также российские власти предлагали совершать такие перевозки компаниям из Катара и Кувейта.

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