Путин созвонился с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Главы государств договорились о графике личных контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмомали Рахмон и Владимир Путин в феврале 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ Эмомали Рахмон и Владимир Путин в феврале 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран»,— сообщил Кремль.

В декабре 2024 Эмомали Рахмон находился с рабочим визитом в России и провел переговоры с Владимиром Путиным. Российский президент заявил о готовности увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана и число российских педагогов, работающих в Таджикистане и ведущих обучение на русском языке.

Лусине Баласян