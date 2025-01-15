Ректора нижегородского агроуниверситета арестовали на два месяца

В Нижнем Новгороде арестован ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ, бывшая Нижегородская государственная сельхозакадемия). Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Московского райсуда, Игоря Воротникова отправили в СИЗО до 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Руководителя вуза задержали днем ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Как полагает следствие, с 2023 года ректор фиктивно зачислил в вуз 30 иностранных студентов, чтобы искусственно увеличить показатели эффективности своей работы и получить премию. Ущерб государству оценивается уже в 4 млн руб.

Вину фигурант не признал.

Подозреваемый и его защита просили избрать домашний арест, который Игорь Воротников готов отбывать в комнате общежития на проспекте Гагарина, переоборудованной под квартиру, обещая, что ректор сам хочет разобраться в ситуации и скрываться не намерен. Однако следствие представило рапорт о том, что сегодня на сотрудников вуза якобы стали выходить люди от господина Воротникова с просьбой противодействовать следствию.

Роман Рыскаль