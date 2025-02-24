Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО за акции против России

Российская генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации Russian Democratic Society («Российское демократическое общество»). Как сообщает ведомство, в Сербии организация занимается вербовкой покинувших Россию «оппозиционно настроенных граждан» для формирования «массового протестного движения».

По данным Генпрокуратуры, организация была основана в 2022 году «подданным Королевства Нидерландов, а также находящимся в розыске российским эмигрантом». «Ее участники выступают против проведения специальной военной операции, распространяют в сети недостоверные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей»,— говорится в сообщении ведомства. По оценкам Генпрокуратуры, всего с момента создания организация устроила более 20 антироссийских акций.

НПО также является партнером «Антивоенного комитета России» (организация также признана нежелательной в России), финансирует медиапроект «ОВД-инфо» (признан иноагентом) и правозащитный центр «Мемориал» (также признан иноагентом). Организация также взаимодействует с «Русским добровольческим корпусом» (террористическая организация, запрещена в России) и представителями «Легиона "Свобода России"» (террористическая организация, запрещена в России).

На сайте признанного нежелательным в РФ «Российского демократического общества» указано, что это «антивоенное и антифашистское общество», которое осуждает использование военной силы для разрешения международных и внутренних конфликтов. Основавший его Петр Никитин жил в Сербии с 2016 года. В июле 2023-го он сообщил, что ему запретили въезд на территорию страны.