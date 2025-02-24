Консервативный блок ХДС/ХСС победил на досрочных выборах в Германии

Консервативный блок ХДС/ХСС победил на досрочных выборах в парламент Германии с 32,1% голосов, следует из данных Федеральной избирательной комиссии по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

Итоги голосования:

блок ХДС/ХСС — 28,5% (208 мест);

«Альтернатива для Германии» — 20,7% (151 место);

Социал-демократическая партия — 16,5% (121 место);

«Зеленые» — 11,7% (85 мест);

Левая партия — 8,7% (64 места);

«Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» — 4,9% (0 мест);

Свободная демократическая партия — 4,4% (0 мест).

Последние две политические организации не преодолели 5-процентный барьер и не попали в парламент Германии. Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линдер заявил, что уходит из политики, поскольку его партия не прошла в Бундестаг.

Подробнее о досрочных выборах в парламент ФРГ — в материале «Ъ».