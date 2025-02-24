Верховный муфтий рассказал Путину о божественных для мусульман аспектах СВО

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Во время беседы господин Таджуддин рассказал, что мусульмане воспринимают СВО как военную операцию по восстановлению божественного и человеческого порядка в мире. Глава государства, в свою очередь, поблагодарил мусульман за вклад в единство и согласие народов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы вместе с первого дня, когда вы объявили специальную военную операцию. Очень трудно принимать такое решение главе государства, на плечах которого ответственность и перед Богом — господом миров, и перед народами своей страны, и в глазах всего человечества. Оно нелегко далось»,— подчеркнул муфтий, обращаясь к президенту (цитата по сайту Кремля). По его словам, после начала СВО сообщество мусульман созвало пленум, на котором была высказана абсолютная поддержка происходящего.

Господин Путин высоко оценил деятельность муфтия Таджуддина, отметив сильную сторону страны в ее разнообразии. «Все люди, которые исповедуют ислам, — это органичная, естественная часть России, российского общества»,— сказал президент. Глава государства отметил, что мусульмане и в боях проявляют себя достойно.

20 февраля Владимир Путин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Они поблагодарили президента за содействие при освобождении из плена узника сектора Газа Александра Труфанова.