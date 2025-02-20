День благодарения

20 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, которые начали с того, что благодарили президента России за освобождение из плена узника сектора Газа Александра Труфанова. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что этим можно было и закончить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Борода и Берл Лазар недолго ждали президента в Представительском кабинете. В других кабинетах до этого они его ждали долго

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Борода и Берл Лазар недолго ждали президента в Представительском кабинете. В других кабинетах до этого они его ждали долго

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин недавно встречался с главным раввином России и главой еврейских общин, так что у этой встречи должен был появиться веский повод, чтобы она состоялась.

Он и был:

— Прежде всего хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания Александру Труфанову, нашему гражданину, его близким в связи с освобождением из плена,— произнес Владимир Путин.— ...Знаю, что испытания были непростыми, но и он, и вся семья прошли этот период. Слава богу, что он дома, в кругу своих близких.

Бог у него с Берлом Лазаром не один, но в этот раз был тот редкий случай, когда это было не принципиально.

Россиянина на днях наконец освободили, его больше года держал у себя «Хамас».

— Я как раз встретился с ним (Александром Труфановым.— А. К.) пару дней назад, в воскресенье,— рассказал Берл Лазар.— Благодарность вам даже невозможно выразить, мама и он сам просили передать вам огромную благодарность даже за то, как относились к нему!

Очевидно, Берл Лазар намекал на то, что относились к нему хорошо или по крайней мере не так, как к другим пленникам, и что в этом есть заслуга российских переговорщиков.

— Все время они знали, что вы лично заботились, думали о нем, и даже президент Израиля отправил вам письмо специально выразить благодарность за ваше участие,— нет, Берл Лазар имел в виду, что господин Путин звонил куда-то туда сам.

Берлу Лазару было что сказать:

— Мы всегда говорим, что тот, кто спасает жизнь одного человека, как будто он спас весь мир.

Владимир Путин, подумав, еле заметным кивком головы согласился, хоть и не сразу.

— И я вспоминаю первую встречу с вами, помните, вы еще являлись тогда премьер-министром?..— и Владимир Путин снова кивнул, видимо, и в самом деле припомнив то славное время.— Потом, когда вы приехали на открытие общинного центра, это был момент, когда все стало по-другому.

К лучшему, он все-таки имел в виду.

— К сожалению, в первые годы после перестройки все для еврейской общины здесь было непросто,— признался Берл Лазар.— Мы чувствовали антисемитизм, был хаос, была нищета, нищета не только материальная, но и духовная! Люди были вообще потеряны, растеряны... И, без сомнения, думаю, что то, что вы показали, насколько важны вечные ценности, поддержка традиционных ценностей, дало новый импульс в общине!

Господин Путин тогда и правда дал понять: эти люди ему не чужие.

Наверное, тогда и правда все изменилось.

Но странно, что было так плохо, как говорил Берл Лазар. Казалось, что не настолько.

— Сегодня, слава Богу, еврейская община в России развивается невероятно, строится много чего, новые программы для молодежи...— продолжал Берл Лазар.— Видно, как люди тянутся к этому! Когда мы смотрим, что происходит в Европе — антисемитизм, деградация, либерализм,— это как раз потому, что у них нет этих ценностей!

Итальянец по происхождению, много лет живший в Соединенных Штатах, Берл Лазар легко и просто говорил эти слова. Видимо, потому, что от души.

— И я думаю, что люди смотрят на вас сегодня и понимают, что вы были правы! — воскликнул он.— Уже есть лидеры, которые говорят, что есть отец, не может быть родитель 1, родитель 2. Люди понимают, что эти ценности, семейные ценности очень важны!

Да, вот отец тринадцати детей, только что отгулявший на свадьбе в Израиле, как теперь говорят, «раввинов России и Одессы», то есть своей дочери и сына главного раввина юга Украины Авраама Вольфа, да еще так отгулявший, что дрожала земля, в том числе и оттого, что по ней ходуном ходил хедлайнер Джиган,— мог себе позволить это сказать вслух.

Но сейчас не об этом:

— Я, со своей стороны,— добавил Владимир Путин,— хочу поблагодарить вас за активное участие в жизни гражданского общества нашей страны и за тот вклад, который вы вносите в работу Музея толерантности. Мне кажется, что это получилось очень хорошее учреждение, причем оно носит сугубо гуманитарный, ярко выраженный гуманитарный характер. И работа этого музея интересна не только для членов еврейской общины, но и вообще для наших граждан любого вероисповедания и любой этнической группы.

— Самое интересное — посмотреть, когда дети приходят и смотрят! — еще больше увлекся Берл Лазар.— Для них это новое понимание, как нужно дружить, как мы все вместе, только вместе! Россия сплотилась вокруг духовности, вокруг Бога! Это особый момент! Мы видим, как люди тянутся, люди хотят! И для нас это просто чудо видеть именно здесь, где раньше государство, к сожалению, не понимало, насколько это важно. И в вашем лице просто все стало по-другому!

Ну все, все, можно было уже и остановиться.

Особенность момента состояла в том, что Берл Лазар, без сомнения, говорил то, что думал.

— Очень часто я говорю людям, что вы не забудете, как было 25 лет тому назад. Люди все время хотят больше, больше...— тем не менее продолжал Берл Лазар.

Разговор приобретал неотвратимо философский характер.

— Мы также хотим, никогда не удовлетворены, — вздохнул Берл Лазар.— Мы хотим еще строить, делать больше... Мы хотим, чтобы в каждом городе были такие центры... Если есть музей, общинный центр, культурный центр, это очень важно. Это не только для евреев, это для всех. Наши двери открыты для любого человека. И этим мы можем реально изменить жизни людей.

— Так и будем работать, вместе,— многозначительно пообещал Владимир Путин.

Александр Борода молчал.

Андрей Колесников