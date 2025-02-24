В порту Новороссийска из-за обледенения затонуло НИС «Ашамба»

Научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» затонуло в результате обледенения в порту Новороссийска. Никто из членов экипажа не пострадал, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com

Научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» затонуло 22 февраля 2025 года в морском порту Новороссийск. Видео с затонувшим судном опубликовано в Telegram-канале «ПортНьюс».

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в порту, сначала судно опрокинулось и затем затонуло «в результате обледенения и потери остойчивости». Затопление произошло в акватории яхт-клуба «7 футов» у причала № 58 порта Новороссийск.

На «Ашамбе» находилось 200 литров дизельного топлива. Пострадавших в результате затопления судна нет.

Судовладелец НИС «Ашамба» — Южное отделение Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, порт приписки — Геленджик. МНИС БПМ-74 «Ашамба» использовалось для проведения мониторинговых мультидисциплинарных исследований на стандартном разрезе, полигонных исследований прибрежной шельфовой зоны северо-восточной части Черного моря.

Алена Воробьева