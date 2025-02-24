Иркутского военкома заподозрили в коррупции

Сотрудниками следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении военного комиссара города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов региона Вадима Стащенко. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2024 году военком через посредника выдал военный билет с ограничениями, «не позволяющими быть призванным на срочную военную службу». За это он получил вознаграждение в размере 250 тыс. руб. Помимо этого за взятку 600 тыс. руб. мужчина «принял меры к изготовлению еще одного военного билета, содержащего заведомо ложные сведения». Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции и военного прокурора Иркутского гарнизона.

Уточняется, что в настоящее время «фигуранту предъявлены обвинения, он признал свою вину».

По месту жительства и службы военного комиссара проведены обыски, «изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, имеющие значение для уголовного дела». Тайшетский городской суд избрал для Вадима Стащенко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник «Ъ», знакомый с делом, также сообщил, что фигуранту не будет предъявляться обвинение по ст. 327 УК РФ (подделка документов), так как формально военные билеты были настоящими.

Влад Никифоров, Иркутск