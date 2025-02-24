Медведева попросили сделать Ленобласть пилотным проектом по обустройству бомбоубежищ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву сделать регион пилотным проектом по обустройству убежищ. Соответствующее решение приняли на аппаратом совещании 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы предлагаем разработать типовые требования к оборудованию и единый алгоритм действий на ближайшее время для всех субъектов Российской Федерации. Мы готовы показать свой пример, наши достижения»,— сказал глава 47-го региона.

Господин Дрозденко подчеркнул, что после аудита объектов гражданской обороны в Ленобласти 404 защитных сооружения гражданской обороны Росимущества были взяты на баланс органами МСУ региона.

На 631 заглубленное помещение многоквартирных домов получили разрешение владельцев на включение их в реестр укрытий. Создается карта защитных сооружений, которая будет доступна жителям области в электронном виде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что речь о изъятии глубоких подвалов для оборудования бомбоубежищ зашла в ноябре 2024 года во время поездки Дрозденко в Гатчинский район. В случае, если подвалы не пригодятся, их отремонтируют и будут предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам.