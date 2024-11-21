Власти Ленобласти изымут глубокие подвалы для оборудования бомбоубежищ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время поездки в Гатчинский район заявил, что власти будут изымать глубокие подвалы для оборудования бомбоубежищ на случай ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Дрозденко подчеркнул, что времени на споры сейчас нет и решение оформят от лица оперативного штаба. Если изъятые подвалы не пригодятся под бомбоубежища, их отремонтируют и будут предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам.

Ранее власти Ленобласти поручили передать все бомбоубежища на баланс муниципальных образований до 1 декабря. Спустя десять дней на официальных сайтах региона должна появиться информация о расположении укрытий, готовых принять население.

Андрей Маркелов, Санкт-Петербург