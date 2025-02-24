В зоне СВО после трех дней без сна умер комбат «Ахмата» Шустрый

Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый умер при выполнении боевой задачи, сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов. По его словам, причиной смерти военнослужащего стало кровоизлияние в мозг после трех дней без сна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зелимхан Батукаев

Фото: t.me / shustryii_i Зелимхан Батукаев

Фото: t.me / shustryii_i

«По сути, героически, на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа "Ахмат" с позывным Шустрый... Для нас для всех Шустрый будет героем навсегда»,— сообщил командир «Ахмата» в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Господин Алаудинов рассказал, что военнослужащий скончался вчера, 23 февраля. По его словам, Шустрый «действительно выполнял приказы без сна, без отдыха». У его батальона были «самые серьезные результаты» — в частности, самое большое количество уничтоженных противников и взятых в плен, утверждает командир «Ахмата».

В июле 2024 года в зоне военной операции погиб командующий отрядом спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко (позывной Большой). В октябре погиб штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер. Апты Алаудинов назвал его лучшим штурмовиком, с которым был знаком.