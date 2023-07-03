В зоне спецоперации погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Писаренко

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что на спецоперации погиб командующий отрядом спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко (позывной Большой). Также об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Апти Алаудинова в Telegram Фото: страница Апти Алаудинова в Telegram

«Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника»,— написал господин Кулько. По его словам, когда началась спецоперация, бывший омоновец отправился на фронт добровольцем, «чтобы защищать жителей Донбасса», и здесь «крепкому казаку под два метра ростом» придумали его позывной Большой. Никаких подробностей гибели Евгения Писаренко военкор не приводит и заканчивает пост словами, что полковник был «большим человеком с большим сердцем».

В Telegram-канале Апти Алаудинова пост еще более лаконичный. «Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат), большой человек с большим сердцем!».

Александра Ларинцева, Пятигорск