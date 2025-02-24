Турция потребовала немедленного прекращения конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров по Украине. Он убежден, что урегулирование нужно обсуждать с обеими сторонами конфликта. Об этом господин Фидан сказал на пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым после их встречи в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Турецкий министр напомнил, что российско-украинские переговоры в 2022 году проходили в Стамбуле. По его словам, власти Турции продолжают работу по поиску мирного решения конфликта. «Мы считаем, что решение может быть достигнуто путем переговоров с участием обеих сторон. В этом контексте мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно»,— подчеркнул Хакан Фидан (цитата по ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые обсуждали в том числе военный конфликт на Украине. 19 февраля господин Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров, а также заверил, что Киев никто не исключает из переговорного процесса.

Подробнее о встрече в Эр-Рияде — в материале «Ъ» «Украина за скобками».