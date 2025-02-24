Кремль приветствует попытки США выяснить первопричины конфликта на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для участия в урегулировании российско-украинского конфликта необходимо понимать его первопричины. Кремль отмечает попытки Вашингтона разобраться в этом вопросе в отличие от предыдущей администрации США, которая отказывалась это делать.

«Один из представителей администрации, собственно, общаясь с прессой на днях, как раз заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддержим»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Это, собственно, то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать, равно как и предыдущая администрация Вашингтона»,— сказал господин Песков.

«Здесь мы видим, действительно, попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта, и надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта»,— добавил пресс-секретарь российского президента.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы Владимир Зеленский и бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден попытались урегулировать разногласия дипломатическим путем. Спустя два дня спецпосланник господина Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сказал, что конфликт на Украине «был спровоцирован» и «совершенно необязательно» Россией.

О планах Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».

Лусине Баласян