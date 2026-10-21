Гардероб с доходностью
Почему богатые россияне вкладываются в вещи из вторых рук
Состоятельные россияне стали активнее покупать и продавать вещи на ресейл-платформах. По подсчетам аналитиков «Авито», они составляют примерно две трети аудитории. Причем именно они чаще других торгуются и порой сбивают цену вдвое.
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На ресейл-платформах продается уже 8% мирового объема люкса. За десять лет доля удвоилась. К 2030 году рынок подержанных товаров премиум-класса может достичь $360 млрд, говорится в исследовании Boston Consulting Group и Vestiaire Collective. Покупатели охотятся за архивными вещами, а площадки ищут их по всему миру. Даже комиссия до 30% не останавливает клиентов, говорит бренд-директор Oskelly Анна Петросян:
«Меняется культура владения вещами: все чаще начинают относиться к своему гардеробу как к активу, инвестировать, возвращать свои средства. Хотя 50% известных людей предпочитают оставаться инкогнито. Мы искали для клиента по всему миру диван Chrome Hearts. Его стоимость в ритейле доподлинно даже неизвестна, суперэксклюзивная вещь. Такой нашли. Лот был из Сингапура, здесь мы его проверяли на аутентичность. Порой клиент готов переплатить до 30% от первоначальной стоимости в ритейле».
Один из диванов этой фирмы сейчас продают на «Авито» за 60 млн руб. Под заказ готовы найти и другой, но об их подлинности ничего не сказано. Напрямую у производителя, который работает только с ВИП-клиентами, заказа придется ждать минимум год. Спрос на эксклюзивные вещи растет, а вместе с ним и рынок ресейла, подчеркивает операционный директор Epique Communications Виктория Пивоварова:
«Есть люди, которые находят и роют под заказ вещи коллекционные. Та же Chanel тех времен, любые вещи Mugler, не просто там условная Prada, а конкретный период, материал или коллекцию. Лимитированные дропы или какие-то инкрустации на этих вещах, или кутюр Schiaparelli времен Schiaparelli, но если её найти, это будет стоить миллионы. Бренды сейчас заново отшивают свои архивные коллекции. Звезды выходят в архивных платьях на красную дорожку. Там цены не сложить. Это как коллекционирование искусства».
Рынок люкса падает, а ресейл растет. Модные дома теперь следят за спросом на таких площадках со стороны зумеров и миллениалов — они основные покупатели поддержанных вещей. Так архивные коллекции получают второй шанс. При этом с 2021 года цены на новые вещи выросли на 30-60%, пишет Los Angeles Times. Снижать их производители не хотят, чтобы сохранить эксклюзивность. А покупатели не готовы переплачивать и взяли курс на эко-повестку, отмечает президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии Татьяна Белькевич:
«Участвуют в процессе долгой жизни товара. Осуждают очень сильно потребление, создание огромного количества отходов. Основной тренд — как раз тренд на ресейл. Я думаю, все затянули свои кошельки, и это возможность действительно высвободить какие-то средства и дать инфоповод, который очень хорошо завирусится, потому что ресейл в тренде. Есть и предпосылка коммерческая. Звезды тоже участники рынка, сейчас очень сильно это пиарится. Но аудитория растет не так быстро, как растет предложение».
Привлекать покупателей ресейл-платформам помогают знаменитости. Свои гардеробы там периодически распродают Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Ксения Собчак. Нередко выручка идет на благотворительность. Причем со звездами тоже можно торговаться, даже если продажами занимаются их представители. Скидку до 20% якобы можно получить без дополнительных согласований.