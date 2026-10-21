Гардероб с доходностью

«Есть люди, которые находят и роют под заказ вещи коллекционные. Та же Chanel тех времен, любые вещи Mugler, не просто там условная Prada, а конкретный период, материал или коллекцию. Лимитированные дропы или какие-то инкрустации на этих вещах, или кутюр Schiaparelli времен Schiaparelli, но если её найти, это будет стоить миллионы. Бренды сейчас заново отшивают свои архивные коллекции. Звезды выходят в архивных платьях на красную дорожку. Там цены не сложить. Это как коллекционирование искусства».