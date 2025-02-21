Трамп: Байден и Зеленский не смогли предотвратить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. По его словам, ответственность за это лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и 46-м президенте США Джо Байдене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Господин Трамп осудил начало боевых действий на Украине, однако, по его словам, этого можно было бы избежать, если бы Владимир Зеленский и Джо Байден приложили бы дипломатические усилия. «Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня обрушиваются лживые СМИ. <…> Но Россию можно было так легко отговорить от этого, войны не должно было быть»,— сказал Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News (цитата по ТАСС).

По его словам, господин Байден вел неправильную политику в отношении России. Он подчеркнул, что не допустил бы конфликта, если бы находился на посту президента США. Дональд Трамп также обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что они «ничего не предприняли», чтобы прекратить боевые действия.

Ранее господин Трамп заявил, что его телефонные переговоры 12 февраля с Владимиром Путиным прошли лучше, чем с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома также назвал украинского президента «плохим переговорщиком» и сказал, что его участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта не является обязательным.

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