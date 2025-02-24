За неделю в Белгородской области пострадали 194 дома, восстановили 238

В Белгородской области за неделю при атаках ВСУ пострадали 194 частных дома и квартиры, еще 238 восстановили. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

В Белгороде за неделю пострадали 23 жилых помещения (три объекта ИЖС и 20 квартир). Завершен ремонт в 12 частных домах и 20 квартирах (всего — 32). Остаются в работе 169 жилых объектов (95 ИЖС и 74 квартиры).

В Белгородском районе восстановили 80 жилпомещений (61 частный дом и 19 квартир). Разрушения получили 20 ИЖС и восемь квартир (всего — 28). Завершить ремонт предстоит на 340 объектах (280 частных домов и 60 квартир).

В Борисовском районе получили расписки от собственников двух частных домов и одной квартиры, повреждены пять жилых помещений (частный дом и четыре квартиры). Требуется восстановить еще 47 объектов (33 ИЖС и 14 квартир).

В Валуйском округе пострадали три частных дома и две квартиры, были восстановлены восемь жилых объектов (шесть ИЖС и две квартиры). В работе остаются 42 частных дома и три квартиры (всего — 43).

В Грайворонском округе восстановили 13 жилых помещений (семь ИЖС и шесть квартир). Разрушения получили девять частных домов. Осталось отремонтировать 86 жилых объектов (50 ИЖС и 36 квартир).

В Краснояружском районе были повреждены три частных дома, отремонтированы — восемь, осталось восстановить — 26.

В Шебекинском округе завершили восстановление 94 объектов (14 частных домов и 80 квартир). Новые повреждения установлены на 121 (43 ИЖС и 78 квартир). Остаются в работе 1 016 частных домов и 1 986 квартир (всего — 3 002).

Неделей ранее в Белгородской области при обстрелах пострадали 235 частных домов и квартир, восстановили 242.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова