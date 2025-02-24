В Узбекистане ввели штрафы за обучение детей в нелегальных религиозных школах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки, на основании которых вводятся штрафы и арест на 15 суток для родителей, отдающих детей в нелегальные религиозные школы. Документ опубликован в базе национального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Теперь незаконное религиозное воспитание ребенка грозит родителям штрафом на сумму от 10 до 15 базовых расчетных величин (от 25 тыс. руб. до 37,5 тыс. руб.). За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 15 до 25 базовых расчетных величин (37,5–62,5 тыс. руб.) или административный арест на срок до 15 суток.

Поправки были приняты Сенатом страны в августе 2024 года. Они вступили в силу после публикации закона 20 февраля 2025-го. В документе сказано, что власти страны работают над усилением гарантий права ребенка на образование, а также предоставлением образовательных услуг на основе международных стандартов, поддержки духовного и физического развития детей.

В Узбекистане в последние несколько лет активизировалась борьба с нелегальными религиозными школами («худжра»), где к детям зачастую применяют телесные наказания. За 2017 год выявили 33 таких учебных заведения, в первом полугодии 2018-го — уже 116, писал портал Asia Plustj.

В 2024 году разгорелся скандал из-за жестокого обращения с русскоговорящим ребенком в школе в Ташкенте. Причиной стала просьба ребенка объяснить материал на русском языке. Послу Узбекистана в РФ сделали представление. В парламенте Узбекистана назвали ситуацию форс-мажором, но призвали МИД России не вмешиваться в их дела.