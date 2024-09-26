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Коммерсантъ FM
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МИД РФ запросил разъяснений после избиения в Ташкенте русскоговорящего ребенка

МИД России запросил у Узбекистана разъяснений из-за жестокого обращения с русскоговорящим ребенком в школе в Ташкенте. Видео инцидента появилось в интернете, его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На видео учительница несколько раз толкает ребенка и грубо прижимает его к доске. Причиной, предположительно, стала просьба ребенка объяснить материал на русском языке. Инцидент, по предварительным данным, произошел в школе №188 в Ташкенте. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы и прокуратуру. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что взяла ситуацию на личный контроль.

Госпожа Захарова сказала, что этот инцидент «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку». По ее словам, МИД России «держит этот вопрос в поле самого пристального внимания» и попросил властей Узбекистана «в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком». «Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения»,— добавила представитель МИД РФ.

В конце мая Владимир Путин посетил Узбекистан с официальным визитом, по итогам которого страны подписали пакет документов. В августе господин Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор и обсудили стратегическое сотрудничество. В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин посетил Узбекистан с двухдневным визитом.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьеры измерили обороты».

Лаура Кеффер

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