«Скорее всего, и этот проект останется информационным шумом»

В Кремле усомнились в эффективности возможного выхода Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций. У мирового сообщества нет возможности ни заменить организацию другим механизмом, ни договориться о создании нового, заявил телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, гораздо полезнее было бы подумать о возможных реформах ООН. На прошлой неделе группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций. По их мнению, деятельность института не соответствует программе президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». ООН превратилась в место для нападок на Соединенные Штаты и их союзников, подчеркнул автор законопроекта сенатор Майкл Ли. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич отмечает, что эффективность организации действительно вызывает вопросы, но о выходе Вашингтона говорить преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благодаря Стиву Бэннону, некогда главному советнику Дональда Трампа, тактику президента США стало принято именовать методом «перегрузки зоны». Это термин из американского футбола, когда все игроки команды бегут вперед, и обороняющаяся сторона не знает, на кого будет дан решающий пас. Вот и новая администрация примерно также генерит большие объемы информационного шума, что дезориентирует как демократическую оппозицию, так и СМИ.

Возможно, и законопроект сенатора Майка Ли о полном выходе США из ООН — некий отвлекающий удар. Но даже если так, трудно отказаться от ощущения, что он полностью соответствует мнению Белого дома, а, главное, отражает реальную картину мира. Сегодня на планете бушуют с десяток разной степени кровавости конфликтов, и ни в одном из них ООН не играет никакой роли. Генсек Антониу Гутерриш только и успевает высказывать обеспокоенность и озабоченность, но дальше дело не идет. Комплекс зданий на 42-й улице в Нью-Йорке давно превратился в бастион всемирной бюрократии, которая на любую новую проблему реагирует лишь увеличением штатов и бюджетов. Даже власти Нью-Йорка не в восторге от большого количества обладателей машин с дипломатическими номерами, которые ездят, как им вздумается, а штрафы не оплачивают.

По большому счету, есть только пара недель в сентябре, когда на очередную Генассамблею съезжаются лидеры государств, и в кулуарах происходят полезные встречи и переговоры. Но нынешняя администрация устраивает подобные саммиты и без всяких объединенных наций. Только в феврале Трамп успел принять в гости трех глав государств с Ближнего Востока и пару европейцев, а на этой неделе там ждут Эмманюэля Макрона и Кира Стармера. Несколько лет назад была популярна концепция, что ООН можно будет придать новый импульс путем реформирования Совета Безопасности, но и эти разговоры закончились ничем. Каждый постоянный член Совбеза готов включить в состав мирового политбюро только своих союзников и решительно не согласен с приемом противников, а с таким подходом каши не сваришь.

Поэтому неудивительно, что республиканцы уже давно сомневаются в том, зачем США нужно оставаться главным донором ООН. Тем более, как говорится в законопроекте, «выделенные средства идут на подрыв интересов Вашингтона и усиление противников Америки». Конечно, можно было бы просто выйти из каких-то отдельных агентств или подразделений ООН, но, как выясняется, этого недостаточно. Трамп уже выходил из Совета по правам человека и прекращал финансирование Агентства по помощи палестинским беженцам. Однако пришедший ему на смену Байден все отыграл назад.

Теперь предлагается сделать так, что повторно вступить в ООН нельзя будет без одобрения Сената. Впрочем, для начала верхняя палата должна будет утвердить законопроект о выходе. Для этого потребуется 60 голосов, а у республиканцев есть лишь 53. То есть, скорее всего, и этот проект останется информационным шумом, что не отменяет намерений Трампа выходить из разных комиссии и агентств с помощью простых президентских указов.

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Михаил Гуревич