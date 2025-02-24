Мэрия Екатеринбурга предупредила о фейках с угрозами атак на школы города

Администрация Екатеринбурга предупредила о распространении ложной информации о том, что на школы города якобы планируются атаки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сообщения распространяются в соцсетях и мессенджерах с 24 февраля — в мэрии назвали это «спланированной информационной кампанией», однако меры безопасности в школах и детских садах города усилены. «Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит»,— добавили в администрации.

Напомним, в январе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) сообщили о лжеминировании двух школ и колледжа. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами подозрительных предметов не было обнаружено.

Ирина Пичурина