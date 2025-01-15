В Нижневартовске сообщили о лжеминировании двух школ и колледжа

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО—Югра) Антитеррористической комиссии города поступило несколько сообщений о ложном минировании школ № 19 и № 42, а также социально-гуманитарного колледжа, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами, подозрительных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен», — говорится в сообщении.

Накануне из школы в Нижнем Тагиле эвакуировали 578 учащихся и 50 сотрудников из-за возможного минировании здания. Сообщение об угрозе поступило утром 13 января в МБОУ СОШ №13.

Мария Шараева