На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снег 24 февраля
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области местами прогнозируется снег сегодня, 24 февраля. О непогоде водителей предупредила пресс-служба госкомпании «Автодор».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Автомобилистам рекомендуется быть внимательными дорогах: следить за сообщениями на информационных табло, соблюдать разрешенную скорость и безопасную дистанцию.
Как писал «Ъ-Ростов», вечером 23 февраля трассу М-4 «Дон» накрыл снег с метелью.