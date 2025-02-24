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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снег 24 февраля

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области местами прогнозируется снег сегодня, 24 февраля. О непогоде водителей предупредила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными дорогах: следить за сообщениями на информационных табло, соблюдать разрешенную скорость и безопасную дистанцию.

Как писал «Ъ-Ростов», вечером 23 февраля трассу М-4 «Дон» накрыл снег с метелью.

Анастасия Казуков

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