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обновлено 07:20 , 24.02

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накрыл снег с метелью

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пошел снег с метелью вечером 23 февраля. Об ухудшении погодных условий водителей предупредила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство призывает автомобилистов быть предельно осторожными: соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.

Водителям грузового транспорта рекомендуется проверить наличие цепей противоскольжения и использовать их в случае необходимости

Анастасия Казуков

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