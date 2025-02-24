Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накрыл снег с метелью

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пошел снег с метелью вечером 23 февраля. Об ухудшении погодных условий водителей предупредила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство призывает автомобилистов быть предельно осторожными: соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.

Водителям грузового транспорта рекомендуется проверить наличие цепей противоскольжения и использовать их в случае необходимости

Анастасия Казуков