обновлено 07:20 , 24.02
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накрыл снег с метелью
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пошел снег с метелью вечером 23 февраля. Об ухудшении погодных условий водителей предупредила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ведомство призывает автомобилистов быть предельно осторожными: соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.
Водителям грузового транспорта рекомендуется проверить наличие цепей противоскольжения и использовать их в случае необходимости