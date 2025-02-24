Свободные демократы и партия Сары Вагенкнехт не попали в Бундестаг

Левый «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии набрали меньше 5% голосов и не попали в парламент, следует из данных Федеральной избирательной комиссии по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

«Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» набрал 4,9%, а Свободная демократическая партия — 4,4%. Лидер свободных демократов Кристиан Линдер заявил, что уходит из политики, поскольку его партия не прошла в Бундестаг.

В парламент Германии попали: блок ХДС/ХСС (28,1%, 208 мест), «Альтернатива для Германии» (20,7%, 151 место), Социал-демократическая партия (16,5%, 121 место), «Зеленые» (11,7%, 85 мест) и Левая партия (7,9%, 64 места). Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц пообещал сформировать правительство до 20 апреля.

Подробнее о досрочных выборах в парламент ФРГ — в материале «Ъ».