Лидер Свободной демократической партии Германии объявил об уходе из политики

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) и бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер объявил об уходе из политики. По итогам подсчета в 154 из 299 округов, его партия не преодолевает 5% барьер и не попадает в парламент Германии — партию поддержали 4,1% избирателей.

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (принесли и) новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики»,— написал Кристиан Линднер в соцсети X.

Днем 23 февраля господин Линдер заявил, что уйдет из политики, если его партия не пройдет в бундестаг. При таком развитии событий «мои претензии на лидерство в СвДП будут прекращены», говорил он в эфире телеканалов ARD и ZDF.

Подробнее о досрочных выборах в парламент ФРГ — в материале «Ъ».