Мерц: Трампу безразлична судьба Европы

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, побеждающего на прошедших 23 февраля досрочных выборах в Бундестаг, в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD сделал несколько программных заявлений.

Господин Мерц сказал, что вопрос отправки европейских военных на Украине сейчас не стоит на повестке дня. «Первый вопрос, который стоит на повестке: как нам дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться. На мой взгляд, это мы до сих пор делали недостаточно»,— сказал он.

В своей работе по внешнеполитическим вопросам господин Мерц пообещал сделать «абсолютным приоритетом» достижение независимости Германии от США, которым «относительно безразлично» будущее Украины.

«После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична»,— пояснил он.

Фридрих Мерц отверг возможность коалиции с занимающей второе место «Альтернативой для Германии». Сформировать новое правительство Германии господин Мерц намерен до католической Пасхи, которая отмечается 20 апреля.

Подробнее об итогах выборов в Германии — в материале «Ъ».