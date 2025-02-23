Сергей Лавров прибыл в Турцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Анкару с официальным визитом. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Борт российского министра приземлился в аэропорту Анкары в 22:00 по мск.

Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИДе сообщил, что глава ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с российским коллегой процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, как ожидается, будет затронута сирийская проблематика.

20 февраля Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры на полях заседания глав МИДов G20 в Йоханнесбурге. Как сообщали в МИД РФ, коллеги обменялись мнениями по некоторым международным и региональным сюжетам с акцентом на ситуации в Сирии. Министры также обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.

Подробнее о визите Сергея Лаврова на саммит глав МИДов G20 в ЮАР — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая