Продажи новых автомобилей на Кубани выросли на 53% за год

В Краснодарском крае в 2024 году реализовали более 24 тыс. новых автомобилей, что на 53% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость машины в регионе увеличилась на 8% и достигла 2,8 млн руб, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К началу 2024 года количество предложений новых автомобилей на рынке Кубани выросло вдвое, до 4,8 тыс. единиц, а их средняя стоимость поднялась до 3,2 млн руб. В конце 2023 года ежемесячное предложение составляло около 7 тыс. авто.

По данным Минпромторга РФ, доля Краснодарского края достигла почти 5% от общероссийских продаж новых автомобилей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались отечественные модели Lada Granta и Lada Vesta.

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Нурий Бзасежев