Авторынок набрал скорость

В прошлом году на Кубани продали на 53% больше новых автомобилей, чем годом ранее. На 8%, до 2,8 млн руб., выросла средняя цена машины. Самыми популярными моделями стали Lada Granta и Lada Vesta. В 2025 году эксперты прогнозируют снижение потребительского спроса на 15–20%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в 2024 году было продано более 24 тыс. новых машин, что на 53% выше показателя 2023 года. По данным сервиса «Дром», средняя стоимость авто в регионе выросла на 8% и составила 2,8 млн руб. К январю 2025 года количество предложений новых автомобилей на региональном рынке удвоилось до 4,8 тыс., а их средняя стоимость достигла 3,2 млн руб. В последние месяцы 2024 года ежемесячное предложение составляло около 7 тыс. машин.

По информации Минпромторга РФ, на долю Кубани пришлось почти 5% всех проданных новых автомобилей в стране. Чаще всего покупатели интересовались отечественными моделями, среди которых лидируют Lada Granta и Lada Vesta.

Как отметил коммерческий директор компании «Техно Темп» Александр Сквирский, продажи отечественных автомобилей в регионе за год выросли на 41%. По его словам, такого показателя удалось достичь благодаря импортозамещению, субсидиям и льготному кредитованию. Вместе с тем, цены на российские автомобили увеличивались в течение года умеренными темпами: например, стоимость Lada Granta поднялась на 7%, достигнув 749,9 тыс. руб.

Господин Сквирский также заявил, что в 2025 году ожидается дальнейший рост цен в пределах 70 тыс. — 110 тыс. руб. из-за возможного возвращения требований технического регламента, повышения утилизационного сбора и ослабления курса рубля. Эксперт прогнозирует снижение потребительского спроса на 15–20%.

Популярным инструментом приобретения автомобилей на Кубани стал лизинг, отмечают эксперты. По словам руководителя южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Владимира Воротилина, регион занимает третье место в России по объему приобретенных в лизинг автомобилей, уступая только Москве и Подмосковью. Более 50% таких сделок заключают таксопарки, а средний чек сделки составляет 1,5 млн руб. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются Lada (35% сделок), HAVAL (15%) и Geely (7%).

Господин Воротилин пояснил, что европейские бренды потеряли привлекательность, поскольку владельцы премиальных автомобилей столкнулись с проблемами диагностики, отсутствием официального сервиса и высокой стоимостью содержания.

Например, лизинг Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC обходится в 18,25 млн руб. с ежемесячным платежом 735 тыс. руб., тогда как китайский EXEED RX Platinum можно оформить за 4,53 млн руб.

Что касается сегмента европейских премиальных автомобилей, то на фоне роста цен и проблем с поставками европейских моделей порядка 80% владельцев таких машин предпочитают ремонт вместо покупки нового транспорта, отмечает руководитель автосервиса B-motor Игорь Пенкин. По его словам, обладатель BMW или Mercedes-Benz, столкнувшись с удорожанием ремонта, зачастую остается верен своей марке, несмотря на высокие расходы.

Нурий Бзасежев