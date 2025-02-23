На осмотр становись

Опрошенные “Ъ” представители региональных властей отреагировали на высказанные несколько дней назад президенту Владимиру Путину жалобы «Народного фронта» (НФ) на неудобную и формальную процедуру бесплатной диспансеризации. В региональных минздравах проблемы отрицают: осмотры в большинстве случаев можно пройти за один день, причем в субботу, а если требуется, врачи могут приехать прямо на работу. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова говорит, что «нормативная и методическая база» для удобного прохождения диспансеризации в регионах уже создана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональные минздравы готовы направлять жителей на дополнительные обследования в рамках диспансеризации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Региональные минздравы готовы направлять жителей на дополнительные обследования в рамках диспансеризации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

18 февраля глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов представил президенту Владимиру Путину анализ обращений на прямую линию главы государства на тему бесплатной диспансеризации и результаты опроса 26 тыс. пациентов государственных поликлиник. Выяснилось, что 14,5% из опрошенных граждан не приходят на осмотр, так как на это требуется несколько дней, а оплачиваемый выходной в этих случаях на предусмотрен. 13,6% граждан заявили, что не проходят диспансеризацию, так как, по их мнению, осмотр не включает необходимых исследований. Респонденты также отмечали случаи, когда в рамках диспансеризации нельзя было провести расширенный анализ крови (особенно онкомаркеров) и записаться на прием к профильному врачу, например к эндокринологу, окулисту или неврологу.

В НФ также говорят о слабой «обратной связи» от медучреждений и врачей по итогам диспансеризации: нередко гражданам не сообщают результаты анализов и не дают рекомендаций.

Владимир Путин по итогам доклада Михаила Кузнецова попросил вице-премьера Татьяну Голикову «посмотреть и проанализировать» перечисленные проблемы.

“Ъ” запросил позицию региональных властей по обозначенным НФ сложностям. В департаменте здравоохранения Москвы “Ъ” рассказали, что пройти диспансеризацию в столице можно в любой день, в том числе в выходные, как в порядке живой очереди, так и по предварительной онлайн-записи. Кроме стандартных исследований (измерение давления, исследование уровня холестерина в крови, определение уровня глюкозы в крови и т. д.), в зависимости от пола и возраста, москвичи могут пройти гастроскопию, маммографию и цитологическое исследование. Результаты проведенных манипуляций, протоколы осмотров и заключения доступны в электронных медкартах на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо».

В минздраве Красноярского края рассказали, что в 2024 году ввели новые возможности проведения профилактических медосмотров: работающие граждане могут пройти диспансеризацию по месту работы (этой опцией уже воспользовалось 35 тыс. граждан), а при выявлении факторов риска получить диспансерное наблюдение также по месту работы. Осмотр же в клиниках для удобства граждан можно пройти вечером или в субботу, уточнили в ведомстве. В минздраве Удмуртии сообщили, что прохождение медосмотров и диспансеризации в среднем занимает день. При этом доступны дополнительные скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний. В минздраве Чувашии говорят, что жалоб на диспансеризацию почти не получают, а пройти всех врачей можно за день: для этого на территории республики работают специальные центры здоровья. В минздраве Омской области заявили, что во всех бюджетных учреждениях здравоохранения диспансеризацию можно пройти в субботу, но записываться лучше заранее и планировать визит в поликлинику утром: в этом случае все обследования можно пройти за день. В ведомстве также напомнили об опции выездной диспансеризации на предприятиях. Глава регионального минздрава Дмитрий Маркелов поручил главным врачам взаимодействовать по этому поводу с работодателями: «Работа ведется, но, к сожалению, не все работодатели откликаются на предложения».

В минздраве Марий Эл в ответ на запрос “Ъ” представили данные страховой компании «СОГАЗ-Мед», которая анализирует опросы застрахованных о прохождении профилактических мероприятий и предоставляет эти данные региону.

По итогам опроса в 2024 году 29,8 тыс. человек только 30,3% прошли диспансеризацию.

Из тех, кто не пришел на осмотр, 37,1% ответили, что у них нет на это времени. 2,8% сказали, что не могут посетить осмотр из-за работы. 1,1% заявили, что не хотят посещать поликлинику в принципе.

В Минздраве РФ “Ъ” предоставили комментарий главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Любови Дроздовой: «Разработана вся нормативная и методическая база, чтобы создать работающему населению благоприятные условия для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе непосредственно на рабочем месте». Благодаря осмотрам удается своевременно выявлять сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, напоминает Любовь Дроздова. По ее словам, диспансеризация включает все необходимые исследования, позволяющие врачу при необходимости направить человека на допобследование.

Возможность пройти диспансеризацию — важный шаг в развитии здравоохранения, считает член экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Ирина Мясникова. Вместе с тем диспансеризация пока «часто носит формальный характер». Эксперт также отмечает необходимость создания отдельных программ диспансеризации для орфанных пациентов: граждане с некоторыми диагнозами нуждаются в диспансеризации не ежегодно, а раз в полгода, а пациенты с муковисцидозом — ежеквартально.

Наталья Костранова; корсеть “Ъ”